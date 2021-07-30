Коэффициент распространения ковида в России вырос до 0,97

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 0,97. В Москве показатель увеличился до 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор не превышает единицу. В Красноярском крае он равен ровно 1, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,99, а в Подмосковье он упал до 0,74 - минимума с середины марта.

В Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях коэффициент составил 1,01, в Ростовской области он уменьшился до 1,06, а в Самарской, напротив, вырос до 1,18.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.