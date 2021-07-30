В Железноводске к 2024 году построят канатную дорогу протяженностью 3,7 км

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Первую на Кавминводах (Ставропольский край) канатную дорогу над водой построят в Железноводске до 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В рамках проекта развития Кавказских Минеральных Вод в Железноводске проектируется канатная дорога прямо над водой. Строительство осуществится в два этапа общей протяженностью 3,7 км. Кольцевая пассажирская канатная дорога представляет из себя гондольный подъемник с вместимостью до 10 человек. Начало и конец маршрута осуществляется над водой - озером 30ка", - сказал Моисеев.

По его словам, на весь проект, который планируется осуществиться до 2024 года, заложено 2 млрд рублей. Провозная способность пассажирской канатной дороги будет достигать 1 тыс. человек в час.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый год поток отдыхающих увеличивался. Это залог развития курортной отрасли, появления новых рабочих мест и роста уровня жизни на Кавминводах. В скором времени у жителей и гостей курорта появится возможность подниматься к вершине горы Железная", - отметил глава Железноводска.

Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.