"Ъ": средняя цена минимального тарифа на сотовую связь в РФ выросла за I полугодие на 16%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость наиболее дешевых тарифов мобильной связи в России составила в январе - июне 2021 года 326 рублей в месяц, увеличившись на 16%. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

По данным агентства, самые низкие цены зафиксированы в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Магаданской и Сахалинской областях. Наиболее дорогая сотовая связь выявлена в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В МТС рост цен связали с расширением присутствия на рынке связи пакетных тарифов и общим увеличением потребления трафика, отмечает газета. При этом представитель "Вымпелкома" сообщил изданию, что за последние десять лет цены на связь существенно не менялись. "При этом операторы постоянно модернизируют инфраструктуру, закупая в основном зарубежное оборудование, стоимость которого постоянно росла вместе с курсом национальной валюты", - приводит "Коммерсант" слова представителя оператора.

В свою очередь Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в первом полугодии цены увеличились не более чем на 5% по рынку, благодаря минимальному росту в среднем и высоком сегментах, пишет газета.