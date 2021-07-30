В РПЦ предложили создать рабочую группу по проблеме использования эмбрионов в медицине

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по проблеме использования эмбрионов человека в медицинской терапии с привлечением светских экспертов может появится в Русской православной церкви, сообщается в пятницу на официальном сайте Московского патриархата.

С таким предложением выступил на встрече представителей церкви и науки, прошедшей в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению, епископ Петергофский Силуан (Никитин). Участники встречи обсудили современные положения Российского законодательства по биоэтике, в частности, недопустимость использования для разработки, производства и применения медицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания развития эмбриона или плода человека и нарушения такого процесса (фетальной терапии - прим. ТАСС).

"Я предлагаю сформировать рабочую группу непосредственно из членов нашей синодальной комиссии по биоэтике с привлечением специалистов в этой области. Мы будем рады сотрудничеству и взаимодействию", - сказал епископ.

Также на встрече директор Института биологии развития имени Н. К. Кольцова Российской академии наук, заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета МГУ Андрей Васильев напомнил, что в 2016 году в России был принят закон о биомедицинских клеточных продуктах. Согласно документу, в стране в настоящее время запрещены фетальная терапия и использование эмбриональных стволовых клеток в целях клеточной терапии.