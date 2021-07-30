В Приамурье началось строительство нового тоннеля на Транссибе

ТАСС, 30 июля. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в пятницу приступила в Амурской области к строительству нового Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи - Ковали Транссибирской магистрали. По словам губернатора Василия Орлова, ввод тоннеля увеличит пропускную способность Восточного полигона РЖД.

"Новый Керакский тоннель длиной 926 метров будет построен взамен старого негабаритного. Он позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке и станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, филиал РЖД - прим. ТАСС). Ввести тоннель планируется в конце 2023 - начале 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

Всего на объекте работают 286 человек, задействовано более 50 единиц техники. Стройка была открыта в преддверии Дня железнодорожника, в торжественном начале буровзрывных работ принял участие губернатор Василий Орлов.

"Несколько дней назад президент открыл движение по крупнейшем Байкальскому тоннелю, входящему в состав БАМа. Здесь мы свидетели начала буровзрывных работ на строительстве Керакского тоннеля. В этом году также началось строительство второй ветки БАМа. Все эти мероприятия в связке одной цепи. Задача - расширение Восточного полигона, соответственно, ускоренное опережающее развитие Дальнего Востока", - цитирует Орлова пресс-служба.

Первый Керакский тоннель был построен в 1910 году. В 2010 году объект признали аварийным, а его ремонт - нецелесообразным. Поезда по нему следуют с ограничением скорости.