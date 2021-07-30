Власти Таиланда запретили гражданам страны въезжать в провинцию Пхукет с 3 по 16 августа

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор тайской провинции Пхукет Наронг Вунчиу ввел запрет на въезд в провинцию для ряда граждан страны с 3 по 16 августа. Об этом в пятницу сообщает газета​​​​​​​ Bangkok Post со ссылкой на указ губернатора.

Жителям иных провинций Таиланда запрещено въезжать на остров. Исключение составляют перевозчики товаров первой необходимости, сотрудники экстренных служб и обучающиеся.

Иностранные путешественники, имеющие сертификат о вакцинации одной из одобренных ВОЗ или местным регулятором прививок от коронавируса, могут прибыть на остров в рамках упрощенного режима. Программа начала действовать 1 июля для вакцинированных туристов. Между тем граждане России пока не могут воспользоваться "пхукетской схемой", поскольку власти Таиланда до сих пор не одобрили вакцину "Спутник V".

Губернатор Пхукета также приостановил работу бильярдных, игровых клубов и бассейнов. Время работы спортивных объектов и общественных парков ограничено до 21:00.

Ранее власти страны ужесточили противоковидные ограничения. Они предусматривают сокращение внутренних авиарейсов, закрытие торговых центров, введение комендантского часа в ряде провинций.

За последние сутки в Таиланде вирус выявили у 17 669 человек, 165 жителей умерли от вызываемого им заболевания. Всего за время пандемии в Таиланде зафиксировано более 578 тыс. случаев заражения коронавирусом, 4 679 человек скончались, более 380 тыс. пациентов выздоровели. Население страны - 69,8 млн человек.