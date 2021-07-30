Больницы районов и малых городов Удмуртии обновят свои автопарки в 2022 году

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Больницы районов и малых городов Удмуртской Республики полностью обновят свои автопарки в 2022 году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

"Больницы, участвующие в программе модернизации, то есть районные и в малых городах, присылали нам данные о своей потребности. Ее за два года закроют полностью. В 2021 году поступят 123 машины, в 2022 - еще 203. И тогда парк будет обновлен", - сказала Пинчук.

По ее словам, сегодня в регион поступило 44 новых санитарных автомобиля "Соболь".

В пресс-службе Минздрава Удмуртии уточнили агентству, что поступившие машины направлены в районные и городские больницы республики, они будут служить врачам и пациентам в качестве санитарного транспорта, использоваться для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. По одному санитарному автомобилю отправились в Алнашскую, Балезинскую, Вавожскую, Граховскую, Дебесскую, Игринскую, Камбарскую, Каракулинскую, Сарапульскую, Селтинскую, Сюмсинскую, Юкаменскую и Ярскую районные больницы. По два автомобиля - в Кезскую, Красногорскую, Малопургинскую, Увинскую и Шарканскую районные больницы. По пять автомобилей поступят в Завьяловский и Можгинский районы. И еще 11 машин отправятся в Глазов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2021 году в рамках программы появятся новые поликлиники и амбулатории, санитарные автомобили и современное оборудование, на эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года. Основной ее целью является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах.