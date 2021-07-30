В Петербурге нет случаев смерти из-за прививки от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Случаи летальных исходов непосредственно из-за прививки от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не зарегистрированы. Об этом сообщил в пятницу председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю", - написал Лисовец на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее он сообщал, что в городе зафиксировано несколько летальных случаев среди привившихся от коронавируса у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

По словам Лисовца, медики признают, что прививка не дает стопроцентной защиты от заражения, и вакцинированный человек также может заболеть COVID-19. "В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти млн, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тыс. выздоровевших пациентов, в том числе благодаря прививке", - отметил глава комитета.

Прививку первым компонентом вакцины в Петербурге сделали 1,3 млн человек, завершили цикл вакцинации - 941 тыс. человек. По последним данным, в городе выявили 526 811 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место после Москвы. Выздоровели 501 690 человек, умерли 19 171. За последние сутки в Петербурге выявили 1 916 случаев заражения коронавирусом.