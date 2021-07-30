Омская область в 2022 году получит более 650 млн рублей на развитие дорожной сети

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Омская область, один из ведущих аграрных регионов Сибири, получит в 2022 году из федерального бюджета по проекту "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" 655,5 млн рублей, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Александр Бурков. На эти средства будет построено четыре и реконструировано семь дорог, ведущих к сельхозтоваропроизводителям.

"Развитие инфраструктуры на селе - одно из приоритетных направлений нашей работы. <…> Региону будет выделено 655,5 миллионов рублей на 2022 год. Это позволит нам выполнить строительство четырех и реконструкцию еще семи дорог местного значения, ведущих к сельхозтоваропроизводителям. А значит будут созданы комфортные условия для развития этих производств", - написал Бурков, отметив, что средства будут выделены по федеральному проекту "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях".

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа отмечал, что развитие сети дорог местного значения имеет огромное значение не только с точки зрения создания инфраструктуры для сельхозпредприятий, но и для повышения уровня жизни населения сельских районов. А от этого, в свою очередь, напрямую зависит обеспеченность АПК кадрами, нехватка которых наблюдается практически во всех отраслях сельского хозяйства региона.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.