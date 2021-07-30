Умер адвокат Вадим Никулин, участвовавший в процессе по делу Ефремова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Адвокат Вадим Никулин, представлявший интересы гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Ирины Стерховой, умер из-за острой сердечной недостаточности. Об этом ТАСС сообщил его коллега по другому уголовному делу Андрей Алешкин.

По его словам, они совместно с Никулиным вели дело бойца смешанных единоборств Максима Щербакова в Хамовническом суде, а накануне он не пришел на заседание. Позвонив ему, Алешкин уже от жены адвоката узнал, что тот умер во сне. "Причина смерти связана с сердцем, острая сердечная недостаточность привела к смерти. Мы с ним простились в Москве и его тело отправили в Саратов для захоронения", - сказал адвокат.