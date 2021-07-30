В Коми на модернизации первичного звена здравоохранения направят 6 млрд рублей

ТАСС, 30 июля. Программа модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми рассчитана на 2021-2025 годы, на ее реализацию направят 6 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сформированной Минздравом региона, запланировано строительство 63 медицинских объектов, капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение около 1,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования, а также 275 единиц автотранспорта. Проект рассчитан на пять лет: с 2021 по 2025 годы. В первоначальной версии бюджет программы составлял 4,2 млрд рублей, в результате обращения главы Республики Коми Владимира Уйба к президенту России Владимиру Путину общая сумма проекта увеличилась до 6 млрд рублей. Значительную часть финансирования составят федеральные средства", - говорится в сообщении.

Также в рамках программы Минздрав Коми закупит более 130 единиц диагностического оборудования, высокотехнологичная техника будет поставлена в поликлиники и стационары региона в 2021 году. В частности, запланировано приобретение компьютерных томографов, флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов, эндоскопического оборудования.

Отмечается, что основная цель программы - улучшить доступность и качество первичной медицинской помощи для жителей сельских районов, поселков городского типа, а также городов с численностью населения не более 50 тыс. человек.