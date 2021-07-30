Почти 200 туристических маршрутов представили на конкурс "Открой свою Россию"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Продюсеры впечатлений представили 192 туристических маршрута для участия во всероссийском проекте по формированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Завершен прием заявок на участие во всероссийском проекте по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию". На конкурс было подано 192 туристических маршрута, охвативших 60 регионов Российской Федерации, от 96 туроператоров нового поколения - продюсеров впечатлений", - говорится в сообщении.

Больше всего туристических маршрутов предложили для Дагестана и Республики Саха (Якутия) - 13 и 12 соответственно. По 11 маршрутов направили для Бурятии и Кемеровской области, девять - для Орловской области, по восемь турмаршрутов заявили в Свердловской, Иркутской и Московской областях. В Москве представили семь маршрутов, а в Ленинградской, Смоленской, Томской областях и в Башкортостане - по шесть. По остальным регионам число туристических маршрутов составило от одного до четырех. Часть представленных на конкурс маршрутов - межрегиональные, они охватывают от двух до пяти регионов.

"Уверена, что наш проект будет способствовать дальнейшему развитию туротрасли, в том числе и в плане формирования коллабораций, усилению внутриотраслевого взаимодействия и открытости к диалогу, что позволит создавать качественный и востребованный современными путешественниками турпродукт, построенный на смыслах и людях, а также выявлять, поддерживать и способствовать развитию действующих локальных предпринимателей и инициатив местных жителей, которые станут соавторами такого туристского продукта", - приводится в сообщении комментарий директора инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольги Захаровой.

Заявки с маршрутами, прошедшие техническую экспертизу, поступят в работу экспертной группе. В нее входят специалисты в области туризма, маркетинга, брендирования, экономики, финансового моделирования, экологии, социологии и других сфер, связанных с туризмом. Они оценят и проведут рейтингование турмаршрутов и продюсеров впечатлений. 11 августа конкурсная комиссия выберет 30 финалистов - команд под лидерством продюсеров впечатлений с 60 маршрутами. Они примут участие в акселерационной программе и спроектируют еще один, дополнительный, турмаршрут из поступивших в "Фабрику идей" локаций и активностей со всей страны. Решение конкурсной комиссии и 30 продюсеров впечатлений объявят 12 августа