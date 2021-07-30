На крышах патрульных машин скоро появятся камеры, выявляющие злостных нарушителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Патрульные автомобили в скором времени оснастят "умными балками" с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Для контроля агрессивных водителей, за которыми числится по 10-30, а иногда и тысячи нарушений, российскими предприятиями разрабатывается "умная балка" с камерами, которая крепится на крыше патрульного автомобиля. С ее помощью наряды ДПС даже в движении смогут автоматически проверять автомобили, двигающиеся в транспортном потоке, и останавливать именно проблемных водителей, а также автомашины, числящиеся в угоне. Думаю, что такая система у нас появится в скором времени", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Черников подчеркнул, что привлечение к ответственности злостных нарушителей является комплексной системой. "Во-первых, если водитель часто нарушает и отказывается оплачивать постановления, то в отношении него применяется штраф в двойном размере. Это предусмотрено ст. 20.25 КоАП", - подчеркнул он.

Параллельно с этим в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания идет активная работа с Федеральной службой судебных приставов - в ее распоряжении большой выбор правовых инструментов для борьбы со злостными неплательщиками, вплоть до запрета их выезда за границу, подчеркнул глава ГИБДД.