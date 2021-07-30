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Единый день голосования

Более 146 тыс. человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования в Москве

Тестирование системы завершилось в 20:00

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Общегородское тестирование системы онлайн-голосования завершилось в Москве, в его рамках было выдано более 146 тыс. электронных бюллетеней. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на информационных экранах в общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг, 29 июля в 08:00 и продлилось до 20:00 30 июля. Принять участие в тестировании могли почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru. Участников тестового голосования спросили о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

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РоссияЕдиный день голосования
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