Более 3 тыс. человек посетили выставку "Поезд Победы" в Ижевске

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Передвижную выставку "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны" в Ижевске посетило более 3,2 тыс. человек за три дня. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Завершается работа иммерсивной выставки "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны" в Ижевске - она принимала гостей на протяжении трех дней с 28 по 30 июля. За это время ее посмотрело 3287 человек разного возраста: школьники, студенты, люди среднего и старшего поколения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, это второй визит "Поезда Победы" в Ижевск. В этот раз выставка посвящена Году науки и технологий в годы Великой Отечественной войны, организаторы добавили новый вагон, посвященный подвигу Брестской крепости, обновили аудиогид, который разговаривает голосом машинистки Лидии. В вагонах поезда разворачиваются сюжеты мирной жизни, начала войны, показаны условия в штабном вагоне и в вагоне бронепоезда, процесс перевозки пленных в концлагеря, санитарный вагон и банный. Экспозицию наполняют фигуры людей, одежда, бытовая утварь, медицинские инструменты того времени, а также мультимедийное сопровождение - сенсорные экраны, имитирующие книги, стук колес и лай собак, реалистичное видео проносящихся за окнами вагонов полустанков и провожающих.

Проект "Поезд Победы" реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". Виртуальная экспозиция "Поезда Победы" доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.