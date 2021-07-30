Около 10% участников теста системы онлайн-голосования в Москве меняли свое решение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 10% участников общегородского тестирования системы онлайн-голосования в Москве проверили функцию отложенного голоса, изменив свой голос в течение трех часов того же дня. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Новую функцию отложенного голоса попробовали порядка 10% участников теста - они меняли свое решение в течение голосования", - сказал Костырко.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг, 29 июля в 08:00 и продлилось до 20:00 пятницы, 30 июля. В его рамках было выдано более 146 тыс. электронных бюллетеней.

Принять участие в тестировании могли почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru. Участников тестового голосования спросили о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.