Почти 9% россиянок заявили, что хотели бы попробовать себя в роли пилота

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каждая одиннадцатая россиянка (9%) хотела бы попробовать себя в качестве пилота, а 4% мужчин хотели бы поработать поваром. Об этом свидетельствуют результаты исследования по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис провел исследование среди 1 тыс. мужчин и женщин, которые рассказали о том, в каких традиционных мужских и женских сферах деятельности соответственно они хотели бы попробовать поработать. Опрос проводился во всех округах РФ 20-29 июля текущего года.

"Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота (9%). Поработать водителем хотели бы 7% женщин. Для 5% россиянок желанной является любая высокооплачиваемая или руководящая должность, так как они считают, что карьерные вершины покоряются только мужчинам. По 3% голосов набрали такие профессии как космонавт, полицейский, сварщик, следователь и строитель", - говорится в тексте исследования.

Еще 2% россиянок не отказались бы поработать автослесарем. Столько же предпочли бы работу машинистом метро или программистом (по 2%). А 2% россиянок заявили, что уже работают в традиционно мужской профессии (назывались профессии крановщика, теплотехника, энергетика). Среди других профессий, в которых женщины хотели бы попробовать свои силы, - военный, капитан корабля, реставратор, ученый, электрик (20%). Не хотели бы менять свою профессию на мужскую 26%.

А вот среди мужчин примерить на себя женскую профессию не готовы 47%. По данным исследования, 4% мужчин хотели бы поработать поваром, 3% - продавцом. По 2% мужчин хотели бы попробовать свои силы в качестве бухгалтера, водителя трамвая, швеи, парикмахера, администратора. Примерить на себя любую высокооплачиваемую или руководящую женскую должность хотели бы также 2% мужчин. Среди других женских профессий, в которых опрошенные мужчины готовы попробовать свои силы, они указывали дизайнера, актрису, доярку, массажиста, секретаря (17%).

Перечень запрещенных профессий для женщин

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отмечала, что совместно с Минтрудом ведется работа об исключении некоторых запрещенных профессий для женщин. Она рассчитывает на то, что такие профессии как авиационные механики и инженеры, занимающиеся техобслуживанием самолетов и вертолетов, с 1 сентября 2021 года будут исключены из списка запрещенных для женщин профессий.