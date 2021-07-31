Рестораны и пляжи в Ливане с 2 августа будут открыты только для вакцинированных

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство туризма и социальных дел Ливана объявило в пятницу о введении с 2 августа новых правил для посещения кафе, ресторанов, отелей, морских курортов и развлекательных центров.

Как указывается в распространенном пресс-релизе ведомства, с понедельника во все места отдыха и предприятия общественного питания разрешено пускать только вакцинированных посетителей или граждан, имеющих справки о наличии антител к коронавирусу. Следить за соблюдением новых правил, которые распространяются на всех клиентов старше 16 лет, поручено туристической полиции.

Персоналу туристического сектора ранее было предписано вакцинироваться, поэтому с 2 августа все сотрудники смогут выйти на работу, только предъявив администрации QR-коды. Ограничительные меры последовали за рекомендацией комитета по наблюдению и профилактике коронавируса, которая была одобрена властями на этой неделе. В документе указывается, что "все учреждения, находящиеся в ведении Минтуризма, должны стремиться к созданию безопасной среды, принимая во внимание сохраняющуюся угрозу заражения коронавирусом".

Минздрав республики в пятницу сообщил, что дельта-штамм был обнаружен у 80% граждан, заразившихся на этой неделе коронавирусной инфекцией. К концу июля суточный прирост инфицированных в Ливане подскочил на 40%. В пятницу, согласно сводке ведомства, ПЦР-тестирование прошли 27 300 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 5,6%. Было зафиксировано 923 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у более 40 граждан, прибывших из-за рубежа.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан ранее заявил, что единственным способом защиты от дельта-штамма является вакцинация. По данным Минздрава, центры по вакцинации посетили в пятницу 21 683 человека, а всего за пять месяцев по одной прививке от COVID-19 сделали 1,23 млн граждан, или почти 25% населения. Полностью привиты от коронавируса в Ливане 867 040 граждан, или 18,2%. В стране доступны вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinopharm, а также российский препарат "Спутник V".