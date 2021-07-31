Антонов прокомментировал публикации в СМИ США об "употреблении допинга" спортсменами ОКР

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Голословные спекуляции в СМИ США о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио вызывают недоумение, это связано со стремлением избавиться от конкуренции на соревнованиях. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит диппредставительство РФ на своей странице в Facebook.

"Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов, - сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ. - Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения". Посол подчеркнул, что "проигрывать надо с достоинством".

Дипломат призвал США активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. "Употребление допинга - общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль, - указал Антонов. - Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной - студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам".

Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. "В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, - констатировал он. - Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене". Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.