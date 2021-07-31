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Антонов прокомментировал публикации в СМИ США об "употреблении допинга" спортсменами ОКР

Посол РФ в Вашингтоне считает, что это "голословные спекуляции в СМИ" и "стремление избавиться от добросовестной конкуренции"
Посол России в США Анатолий Антонов Антон Новодережкин/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Голословные спекуляции в СМИ США о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио вызывают недоумение, это связано со стремлением избавиться от конкуренции на соревнованиях. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит диппредставительство РФ на своей странице в Facebook.

"Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов, - сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ. - Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения". Посол подчеркнул, что "проигрывать надо с достоинством".

Дипломат призвал США активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. "Употребление допинга - общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль, - указал Антонов. - Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной - студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам".

Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. "В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, - констатировал он. - Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене". Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.

Теги
СШАРоссияДопингАнтонов, Анатолий ИвановичXXXII летние Олимпийские игры
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