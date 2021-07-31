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Проценко: тезисы о заражении коронавирусом из-за вакцинации противоречат законам логики

Главный врач больницы в Коммунарке также рассказал, что после первой прививки многие уже чувствуют себя защищенными от инфекции, но вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Утверждения "антипрививочников" о заражении коронавирусной инфекцией из-за вакцинации противоречат законам логики. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью РБК в субботу.

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"Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция "антиваксеров", иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики", - сказал Проценко изданию.

Главный врач больницы в Коммунарке добавил, что после первой прививки многие уже чувствуют себя защищенными от коронавирусной инфекции, хотя иммунитет еще не сформировался. Вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента, сказал врач.

Проценко также считает спекуляцией разговоры о лишении нежелающих вакцинироваться прав. "Окей, ты "антиваксер", ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, - вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?", - рассказал он РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что пиковый уровень заболеваемости коронавирусом в столице уже пройден. По последним данным, озвученным им 20 июля, число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн, оба компонента вакцины получили 2,2 млн человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис НиколаевичВакцинация от коронавируса в России
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