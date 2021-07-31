Прибывающих на Чукотку обязали сдавать тест на коронавирус перед выходом на работу

ТАСС, 31 июля. Власти Чукотского автономного округа ввели обязательное ПЦР-тестирование для прибывших в регион после 31 июля. Без справки об отрицательном результате теста работодатели не смогут допустить их на работу, такая мера будет действовать до конца месяца, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Чукотском автономном округе продлили и расширили действие некоторых ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца августа. Теперь работодатели в городах Анадырь, Певек, Билибино и поселке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение составят жители, которые выходят на работу не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ. Тестирование в учреждениях здравоохранения региона будет бесплатным", - говорится в сообщении.

На Чукотке запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, сохраняются масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 166 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 933 пациента, девять умерли. Первым компонентом вакцины от коронавируса на Чукотке привиты свыше 19,5 тыс. человек, из них более 16,5 тыс. жителей завершили вакцинацию.