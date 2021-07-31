Коэффициент распространения ковида в Москве впервые с начала июля превысил единицу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в субботу увеличился до 1,06. Он превысил единицу впервые с 6 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В России в целом показатель составил 0,99. Он держится ниже единицы с 20 июля.

Только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался меньше 1. Это Санкт-Петербург (0,99) и Подмосковье (0,69).

В Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Иркутской и Нижегородской областях - 1,01, в Воронежской области - 1,02, в Свердловской - 1,03, в Ростовской - 1,07. В Самарской области показатель поднялся до 1,27 - это максимум с 12 июля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.