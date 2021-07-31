В ГД заявили, что поправки об аннулировании прав из-за болезни должны обсудить в кабмине

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госдума готова будет рассмотреть разработанные МВД и Минздравом поправки о прекращении действия водительских прав только после согласования такого проекта в правительстве. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Я не видел эти поправки. Когда они пройдут все согласования в правительстве, тогда мы о них будем говорить", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о разработанном МВД совместно с Минздравом проекте поправок к закону "О безопасности дорожного движения", согласно которым Министерство здравоохранения РФ сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав.

Медицинские организации при выявлении болезней, при которых не разрешается управлять транспортным средством, будут передавать электронные сообщения об этом через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД, и действие водительских прав автоматически приостановится, а управление автомобилем в этом случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.