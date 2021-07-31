В Думе считают, что обмен данными между врачами и ГИБДД усилит безопасность на дорогах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обмен данными о состоянии здоровья водителей между медицинскими организациями и ГИБДД позволил бы усилить безопасность движения, депутаты дадут правовую оценку соответствующему законопроекту после его внесения в Госдуму. Об этом в субботу ТАСС заявил заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский.

"Существуют случаи, когда в течение 10 лет действия медицинской справки, которая дает право управлять транспортным средством, у отдельных граждан могут появиться заболевания, например, ухудшение зрения или зависимость, которые станут противопоказанием к вождению", - сказал депутат. Он отдельно подчеркнул, что водитель мог перенести операцию, после которой садиться за руль нельзя, в таком случае медицинская организация должна сообщить об этом ГИБДД с тем, чтобы приостановить действие водительских прав до следующего медосвидетельствования.

Афонский заметил, что лица, "надеющиеся на авось" и садящиеся за руль с противопоказаниями, представляют опасность не только для других водителей, но и для общественного транспорта, грузовых машин. "Здесь нужен более тщательный медицинский осмотр. И, безусловно, если такой обмен информацией будет, это пойдет только на пользу безопасности всех участников дорожного движения", - отметил он.

"Это правильное направление движения. Когда документ пройдет все согласования и поступит в Госдуму, мы дадим ему правовую оценку и оценим эффект регулирующего воздействия", - уточнил депутат, заметив, что нужно будет также обсудить усиление ответственности за фальсификацию в этой области.

"Безопасность на дорогах - наша общая забота. Минздрава, водителей, пассажиров, пешеходов, ГИБДД и дорожных служб. Инструменты должны работать комплексно. Излишних мер здесь быть не может", - заключил Афонский.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о разработанном МВД совместно с Минздравом проекте поправок к закону "О безопасности дорожного движения", согласно которым Министерство здравоохранения РФ сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав.

Медицинские организации при выявлении болезней, при которых не разрешается управлять транспортным средством, будут передавать электронные сообщения об этом через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД, и действие водительских прав автоматически приостановится, а управление автомобилем в этом случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.