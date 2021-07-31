Вторая очередь парка "Патриот" с выставкой корабельных якорей открылась в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Исторический и научно-развлекательный комплекс "Наследие Петра Великого - достояние Российского флота" площадью более 1 га открылся в субботу в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ ЗВО "Патриот" в Кронштадте. Центром нового выставочного пространства стала крупнейшая в России выставка якорей, сообщили журналистам в пресс-службе Смольного.

"В Кронштадтском доковом адмиралтействе сегодня состоялось торжественное открытие второй очереди парка "Патриот". В Доковом адмиралтействе сегодня открылось общественное пространство - исторический и научно-образовательный комплекс под открытым небом. Доминантой стала Площадь якорей. На ней представлено более 50 якорей - исторических и современных, рейдовые бочки, сигнальные буи, другая военная техника", - говорится в сообщении.

Новый комплекс включил девять выставочных зон. Помимо Площади якорей, на которой представлен в том числе якорь весом 15 тонн, в интерактивном музее открылась выставка тяжелой техники. На ней можно увидеть БТР, БРДМ и другую военную технику. Гости комплекса могут посетить и уменьшенную копию Форта Александр I. Каждый посетитель может в полдень ударить в корабельный колокол - рынду. В выставочном пространстве будут проводиться интерактивные игры, в том числе "Морской бой". Созданы такелажные площадки, где желающие могут научиться вязать морские узлы.

Все выставочные зоны оборудованы информационным сопровождением с QR-кодами. Комплекс могут посетить и маломобильные граждане, территория оборудована пандусами и подъемниками.

В церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель командующего Западным военным округом Владимир Кочетков. В будущем планируется продолжить реставрацию всего комплекса Докового адмиралтейства.

Проект создан на средства Фонда президентских грантов, средства, привлеченные Международным благотворительным фондом "Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца". Проект реализуется при поддержке Западного военного округа и правительства Санкт-Петербурга. Общая стоимость проекта с учетом софинансирования составила более 100 млн рублей.