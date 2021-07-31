Кравцов заявил, что документы по программе капремонта школ подготовят до 1 октября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проектно-сметные документации на капитальный ремонт школ будут разработаны до 1 октября, что позволит сократить сроки реализации программы по их благоустройству. Об этом в субботу заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-1".

"До 1 октября будут разработаны те проектно-сметные документации, которые позволят нам увеличить [темпы] проведения капитального ремонта [школ]", - сказал он.

"С финансированием: соответствующие поручения Минфину даны, у нас есть уже проект бюджета на 22-24 годы", - добавил Кравцов.

"Мы, безусловно, поручение президента выполним, и те сроки, которые поставлены президентом, они будут исполнены", - отметил глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что больше всего в ремонте нуждаются школы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. "Мы точечно с каждым регионом этот вопрос отработаем, поможем коллегам, и в эту работу мы вовлечем еще и самих школьников, чтобы могли ребята высказать свои пожелания, какой должна быть школа после ремонта", - подчеркнул министр.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. Как ранее отмечал глава государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии.