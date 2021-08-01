Сезон "серебристых облаков" завершается в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Необычное явление "серебристые облака" стало чаще наблюдаться в Москве на протяжении последних лет. Однако сезон уже завершается, и у москвичей есть последний шанс увидеть это явление в начале августа, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последние годы все чаще серебристые облака появляются. Это связано прежде всего с тем, что антициклон определял погоду долгое время в Москве, а именно при нем такие облака хорошо видны. Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 к, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, и небо будто светится. Свет получается действительно серебристым. Сейчас последние деньки, когда серебристые облака можно увидеть", - сказал он.

По словам Вильфанда, метеорологи не могут прогнозировать, в какой именно день можно наблюдать это явление. Однако сезон "серебристых облаков" длится в Москве с середины мая до начала августа.

Метеоролог отметил, что особенно красивые "серебристые облака" можно наблюдать до восхода солнца. "Очень красивые облака в период до восхода солнца - часа в три [ночи], примерно", - рассказал он.