УрФУ получил почти на четверть больше заявлений от абитуриентов, чем в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет получил почти на 25% больше заявлений от абитуриентов, чем в 2019 году. В вузе уже завершился прием документов для поступающих на очную форму обучения на бюджетной основе, сообщили ТАСС в пресс-службе учебного учреждения.

"Уральский федеральный университет принял заявления от 25 292 абитуриентов. Из них 5 733 абитуриента подали документы лично в университете, 19 559 - дистанционно с помощью личного кабинета абитуриента или портала госуслуг. За аналогичный период 2019 года мы получили 20 307 заявлений", - сказали в университете.

Там отметили, что за этот же период 2020 года университет получил 15 246 заявлений из-за переноса сроков приемной кампании на более поздние даты. При этом число поступающих в УрФУ в 2021, которое еще увеличится за счет набора на контрактную основу и на заочную форму, уже приближается к итоговым цифрам 2020 года. Тогда университет принял документы более чем 26 тыс. абитуриентов.

"Интерес абитуриентов к Уральскому федеральному университету связан прежде всего с широким перечнем образовательных программ, большим числом бюджетных мест, а также с удобством подачи документов в онлайн-формате. В УрФУ для этого разработан личный кабинет абитуриента, сервисы которого позволяют автоматически сформировать весь необходимый пакет документов и отправить его в приемную комиссию, а также ознакомиться с образовательными программами, оценить шансы с помощью калькулятора ЕГЭ", - рассказали в университете.

В вузе завершился прием документов для поступающих на бакалавриат или специалитет очной формы обучения на бюджетной основе. В УрФУ каждый абитуриент может выбрать для участия в конкурсе до семи направлений подготовки. Наиболее востребованными оказались направления гуманитарного профиля, информационные технологии, экономика и управление, естественные науки и математика.