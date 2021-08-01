Власти Китая за две недели выявили локальные вспышки ковида в 14 регионах

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Китайские власти в течение последних нескольких дней фиксируют быстрое разрастание местных очагов коронавируса нового типа. Согласно опубликованным в воскресенье данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в материковой части страны насчитывается уже 14 регионов (из 31: уровень провинции, автономного района или города центрального подчинения), где имеются подобные случаи.

По данным комитета, более 25% инфицированных коронавирусом (включая бессимптомных носителей), находящихся в больницах Китая, заразились от источников на территории страны. Ровно две недели назад данный показатель составлял примерно 7%. Тогда единственным заметным очагом был город Жуйли на границе с Мьянмой, на который приходилось примерно 93% местных случаев. В еще четырех административных единицах в то время было всего по одному - два заболевших, относящихся к соответствующей категории.

На текущий момент в пяти регионах КНР насчитывается более чем по 10 местных инфицированных (максимальное число - 245 человек в восточной провинции Цзянсу), в еще девяти - от одного до восьми человек.

Согласно статистике, опубликованной госкомитетом здравоохранения в воскресенье, в КНР проходят лечение 1 465 заразившихся коронавирусом (за последние семь дней число пациентов увеличивается примерно на 5% в сутки), из них 443 не имеют симптомов. На строгий карантин помещены почти 25 тыс. человек, имевших контакт с инфицированным, - примерно на 57% больше, чем 14 дней назад. В стране насчитывается уже 75 жилых зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в то время как 18 июля она была только одна.

На текущий момент наиболее напряженная обстановка наблюдается в провинции Цзянсу. Кроме того, зафиксирован заметный рост локальных случаев заражения в Хунани (центральный регион). Периодически поступают сообщения о вновь выявленных инфицированных в Юньнани (юго-запад КНР).

Как уточнили ранее компетентные органы Китая, рост локальных заражений начинается прежде всего с международных зон аэропортов на фоне постоянно увеличивающегося количества инфицированных, приезжающих из-за рубежа. В страну также продолжают проникать новые штаммы коронавируса, в результате инфекцию могут подхватить даже лица, прошедшие вакцинацию.

Китайское правительство напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность в подобной ситуации. Власти постепенно ужесточают меры эпидемического контроля в местах, где выявлены вспышки ковида. Как узнал ТАСС, работникам государственных структур и их родственникам в отдельных районах Пекина предписано без надобности не покидать столицу, а после возвращения в город обязательно сдать тест на коронавирус.