Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отрасли железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника. Телеграмму в воскресенье распространила пресс-служба главы государства.

"Труд железнодорожников объединяет людей самых разных специальностей. И все направления их деятельности необходимы, важны и востребованы в отрасли. Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность. Из поколения в поколение передавались традиции преданного, надежного служения своему делу и Отечеству", - говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что стремление к развитию и применение современных знаний ставится во главу угла в деятельности железнодорожных работников. "Железные дороги традиционно являются для нашей страны ведущими, крайне значимыми транспортными артериями. Им принадлежит огромная роль в укреплении прочных связей между регионами нашей необъятной Родины, в развитии ее экономического потенциала, в решении многих социальных задач", - отметил президент.

Путин указал, что благодаря труду и профессионализму железнодорожных коллективов реализуется "модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок". "И, конечно, ОАО "РЖД" деятельно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов", - отметил он.