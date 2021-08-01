В Крыму ожидается чрезвычайная пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в центральных, южных и восточных районах Крыма в начале следующей недели. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2-4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запретили разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.