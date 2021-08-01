Коэффициент распространения коронавируса в России превысил единицу впервые с 19 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,01. Он превысил единицу впервые с 19 июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в субботу, только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался меньше единицы. Это Подмосковье (0,78) и Красноярский край (0,99).

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области показатель составил ровно 1, в Воронежской и Иркутской областях - 1,02, в Свердловской области - 1,03, в Ростовской - 1,08. В Москве коэффициент вырос до 1,16 - максимума с 21 июня. В Самарской области он увеличился до 1,3.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.