В России вторую неделю подряд снижается число выявленных за семь дней случаев коронавируса

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число выявляемых за семь дней случаев заражения коронавирусом снизилось в России вторую неделю подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Если с 19 по 25 июля штаб сообщил о 168 408 заболевших, то с 26 июля по 1 августа - о 162 136 (снижение на 3,7%). В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, за семь дней подтвердили 20 532 новых случаев, это минимум с конца мая.

Смертность из-за коронавируса остается в России на высоком уровне: за последние семь дней штаб зарегистрировал 5 478 смертей против 5 455 за предыдущий аналогичный период. Для страны это уже шестой подряд максимум по числу умерших за неделю.

Показатель летальности также увеличился с 2,51% в прошлое воскресенье до 2,53% в это, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Число выздоровевших на этой неделе оказалось меньше, чем на предшествующей, - 135 256 против 149 403. Доля вылечившихся снизилась с 89,6% до 89,5% от общего количества заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжило рост и впервые с конца января превысило полмиллиона. В стране болеют 503 435 человек, следует из данных штаба.