Заболеваемость ковидом в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире в июле примерно на треть превысило показатели июня - 15,4 млн против 11,2 млн, следует из подсчетов ТАСС.

Если в начале лета эпицентром пандемии была Латинская Америка, то теперь быстрее всего инфекция распространяется в Европе. Заболеваемость стала резко расти также в Северной Америке и Азии.

При этом смертность, которая росла на протяжении нескольких месяцев, напротив, сократилась почти на треть, примерно до уровня прошлого ноября.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Новые вспышки

Заболеваемость в июле стала расти в том числе в тех странах, которые и так занимают первые места в мире по числу заразившихся. Это может свидетельствовать о начале очередной волны пандемии.

Так, в США число подтверждаемых случаев увеличилось за месяц сразу в 10 раз - с 10 тыс. до более чем 100 тыс. в сутки. В соседней Мексике по итогам июля выявили почти втрое больше заболевших, чем в июне.

Ухудшилась ситуация и в Западной Европе: во Франции заболеваемость увеличилась почти вдесятеро, в Италии - в семь раз, в Испании - в пять, в Великобритании - в три. В Соединенном Королевстве пик пришелся на середину месяца: тогда там подтверждали 55 тыс. случаев в день, а теперь - примерно 30 тыс.

Новый эпидемический подъем фиксируется и по всей Азии - от Турции, где по сравнению с началом июля стали выявлять в четыре раза больше заразившихся, до Японии, которая в разгар Олимпиады обновляет максимумы по числу инфицированных каждый день. Среди других пострадавших стран - Иран и Индонезия, где заболеваемость увеличилась примерно в 3,5 раза.

Стабилизация и спад

В странах Южной Америки, которые в июне были главным очагом пандемии, темпы распространения инфекции резко снизились. В Бразилии в июле зарегистрировали примерно на 40% меньше заболевших, чем месяцем ранее (примерно 1,1 млн против 1,9 млн), в Аргентине - почти на 60%, в Колумбии - на 70%.

Улучшается ситуация и в Африке. В ЮАР число выявляемых случаев по сравнению с пиковыми показателями начала июля уменьшилось примерно вдвое.

Для России прошлый месяц оказался вторым по количеству заболевших за пандемию после декабря прошлого года. В стране выявили 0,75 млн инфицированных - почти на 70% больше, чем в июне. Тем не менее количество выявляемых случаев остается стабильным, а во многих ключевых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, заболеваемость пошла на спад или по крайней мере стабилизировалась на одном уровне.

Смертность

В июле в мире, несмотря на очередной подъем заболеваемости, зарегистрировали около 265 тыс. смертей из-за новой инфекции против 382 тыс. в июне. Отчасти это связано с тем, что новые вспышки происходят в странах с высоким охватом вакцинацией.

Больше всего летальных исходов по-прежнему фиксируют в Бразилии - более 1 тыс. в сутки. Однако это заметно меньше, чем в июне, когда показатель составлял 1,8 тыс.

В Аргентине и Колумбии после пиков предыдущего месяца смертность также резко снизилась - на 50% и 60% соответственно.

Среди латиноамериканских стран, как и в случае с заболеваемостью, исключением стала Мексика: в июле там зарегистрировали почти на 30% больше смертей, чем в июне.

Максимума достигла смертность в России. За прошлый месяц там умерли более 23 тыс. заболевших, что почти на 10 тыс. превысило июньский показатель и на 6 тыс. - предыдущий максимум, зарегистрированный в прошлом декабре.