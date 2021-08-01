Иркутской области выделили 525 млн рублей на приобретение медоборудования

ТАСС, 1 августа. Правительство России приняло решение выделить в 2021 году Иркутской области 525 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для новых детской поликлиники и женской консультации медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"Одобрить выделение Минздраву России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований в размере до 525 млн рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств указанного субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для областного государственного автономного учреждения здравоохранения Иркутской области "Медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения", - говорится в сообщении.

29 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь работникам производственного объединения, а также жителям нескольких районов Иркутска. На его территории строятся детская поликлиника и женская консультация, завершить строительство, ведущееся с конца 2019 года, планируется 25 ноября 2021 года. В ответ на обращение губернатора Игоря Кобзева Мишустин пообещал в срочном порядке выделить необходимые средства для оснащения новых объектов здравоохранения.

Медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения - многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее специализированную помощь жителям трех районов города, а в дежурные дни - пациентам Иркутска и Иркутского района, которые нуждаются в экстренной помощи. На подведомственной территории находятся 13 дошкольных учебных заведений, пять школ, гимназия, техникум авиастроения и металлообработки, Иркутский авиационный завод.

Строящийся медицинский комплекс оснастят современным оборудованием, в том числе магнитно-резонансным томографом, а также лабораторией. Объект полностью приспособят для маломобильных пациентов. Новый комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. человек, включая работников Иркутского авиационного производственного объединения.