Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который уме р в воскресенье на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - говорится, в частности, в телеграмме.

"Ясен Засурский говорил, что журналистика - это призвание, сочетание таланта и трудолюбия. Это любопытство, стремление к познанию, интерес к человеку, судьбе общества и к тому, что происходит в стране, - подчеркнул премьер. - Именно этому он учил своих студентов, всегда с большой любовью и вниманием относился к ним, в каждом умел разглядеть личность".