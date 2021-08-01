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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

Премьер-министр отметил, что ученики будут продолжать дело президента факультета журналистики МГУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который умер в воскресенье на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - говорится, в частности, в телеграмме.

"Ясен Засурский говорил, что журналистика - это призвание, сочетание таланта и трудолюбия. Это любопытство, стремление к познанию, интерес к человеку, судьбе общества и к тому, что происходит в стране, - подчеркнул премьер. - Именно этому он учил своих студентов, всегда с большой любовью и вниманием относился к ним, в каждом умел разглядеть личность".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗасурский, Ясен Николаевич
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