Гендиректор ТАСС выразил соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов от имени коллектива агентства выразил соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Ясен Николаевич, по его словам, открыл тысячи ярких и талантливых журналистов и воспитал их неравнодушными, думающими и переживающими о судьбе России.

"В ТАСС с чувством глубокой скорби восприняли это трагическое известие. Его невероятный педагогический дар, авторитет, воля и профессионализм открыли в России тысячи ярких талантов, помогли воспитать неравнодушных, думающих людей, переживающих о судьбе страны. Успехи его выпускников, которые трудятся и в нашем агентстве, - наглядное тому доказательство", - отметил Михайлов.

По его мнению, свет, который Засурскому удалось зажечь в своих учениках, будет гореть долго. "Трудно поверить, что учителя больше нет с нами, но зажженный им свет по-прежнему в сердцах его благодарных учеников", - отметил он.

Пресс-служба факультета журналистики МГУ сообщила в воскресенье, что Засурский умер на 92-м году жизни.