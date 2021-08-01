Первому главе Ленобласти Александру Белякову присвоили звание почетного гражданина региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Первому губернатору Ленинградской области Александру Белякову, который занимал эту должность с 1991 по 1996 год, присвоено звание почетного гражданина региона. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Было определено, кто достоин звания почетного гражданина Ленинградской области в 2021 году: это бывший первый губернатор Ленинградской области Александр Беляков", - говорится в сообщении. Аналогичное звание присвоено Валерию Тришину, который был главным врачом Ленинградской областной больницы более 29 лет.

Имена граждан, которым присвоено региональное почетное звание, традиционно объявляются в день образования области, который отмечается 1 августа. В этом году область отмечает 94-летнюю годовщину со дня образования. Торжественные мероприятия решено провести онлайн в связи с пандемией, а сэкономленные средства направить здравоохранению.

Как сообщил в обращении к жителям губернатор Александр Дрозденко, следующий год в Ленинградской области объявлен годом "Команды 47" - проекта по включению в кадровый резерв граждан, которые хотят быть в регионе руководителями. Претендовать на должности от заведующего сектором до зампредседателя комитета смогут победители конкурсного отбора, в котором может принять участие любой желающий житель области.