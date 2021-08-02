В Якутии в 2021 году передадут более 2 тыс. квартир переселенцам из аварийного жилья

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Якутии приобрели для переселенцев из аварийного жилья свыше 2 тыс. квартир, их планируется ввести в эксплуатацию в течение 2021 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

"До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 60 многоквартирных домов, в которых приобретено 1,93 тыс. жилых помещений на общей площади 88,85 тыс. кв. м. Кроме этого, уже введены в эксплуатацию семь многоквартирных домов, в которых закуплено 173 жилых помещения на общей площади 8,43 тыс. кв. м", - сообщили в министерстве.

По состоянию на конец июля переселено из аварийного жилья 9,2 тыс. человек, что составляет 51% от плана, площадь расселенного жилья превышает 179 тыс. кв. м. (55%).

Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно целевым показателям, в 2021 году накопительным итогом с учетом показателей 2019-2020 гг. будут расселены 18,13 тыс. человек из 325,21 тыс. кв. м аварийного жилья.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. До 2025 года планируется расселить более 1 млн кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 9,6% от общероссийских показателей.