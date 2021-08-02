ОНФ направил президенту доклад о мониторинге исполнения послания

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил президенту РФ Владимиру Путин доклад, содержащий результаты мониторинга выполнения поручений, данных по итогам послания главы государства. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ОНФ.

"Доклад Народного фронта о ходе мониторинга исполнения поручений по реализации послания направлен президенту РФ. При подготовке доклада общественники уделяли особое внимание срокам исполнения поручений, а также учитывали обратную связь от граждан", - говорится в сообщении.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подчеркнул, что Общероссийский народный фронт благодарен президенту за поручение "мониторить все меры поддержки людей, изложенные в послании этого года, это ремонт и строительство социальных объектов, диспансеризация, меры поддержки семей с детьми и многое другие".

"Часть программ реализуется впервые. Большое количество решений, заложенных в послании, реализуются правительством на очень высоком уровне. Однако всегда есть серые зоны: там, где глобальная программа не видит каких-то нюансов, не дотянулась до конкретного человека, который должен был получить от нее результат. Мы такие ситуации стараемся выявлять оперативно с правительством и регулировать для того, чтобы никто не остался незамеченным, чтобы всегда справедливость торжествовала", - цитирует пресс-служба слова Кузнецова.

В свою очередь заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев уточнил, что по поручению главы государства активисты ОНФ в регионах "выходят на стройплощадки, встречаются с получателями социальных выплат, проверяют, как органы власти делают свою работу".

"Важнейший вопрос - своевременное открытие новых и ремонт действующих зданий школ. Так, например, во Владимире завершено строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. В Североморске - на 1,2 тыс. Активисты Народного фронта контролировали их строительство с самого начала работ в 2019 году. Мы продолжим контролировать ремонт и строительство образовательных учреждений, и особое внимание уделим тем объектам, которые находятся на сегодняшний день в аварийном состоянии", - добавил он.