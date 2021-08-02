Хайнань приступил к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приступили к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее данным, вакцинация подростков началась на прошлой неделе. На первом этапе первый компонент вакцины получат граждане в возрасте от 15 до 17 лет. На втором этапе - лица в возрасте от 12 до 14 лет. К концу сентября обе возрастные группы должны полностью завершить процесс вакцинации.

Вакцинировать планируется не только учащихся школ и других учебных учреждений, но и всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В настоящее время наряду с провинцией Хайнань ряд других регионов Китай также приступил к вакцинации подростков. Как сообщил в субботу представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа, по состоянию на 28 июля в Китае было вакцинировано почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет. Однако власти не уточняют, сколько граждан получили только первый компонент вакцины, а сколько полностью вакцинированы.

Власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac ("Коронавак"), разработанный китайской компанией Sinovac ("Синовак"). 16 июля одобрение на экстренное использование среди людей от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm ("Синофарм").

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 31 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,65 млрд прививок от коронавируса.