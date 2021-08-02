В Якутии запустили проект по сопровождению проживания людей с ментальными заболеваниями

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по сопровождаемому проживанию инвалидов с ментальными заболеваниями в специально оборудованных квартирах начал работать 2 августа в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

"Задача проекта заключается в том, чтобы апробировать и внедрить стационарозамещающую технологию, позволяющую адаптировать людей к проживанию дома или в условиях, близких к домашним, дать им возможность реализовать свой трудовой потенциал. Проект инициирован властями Якутии и рассчитан внедрить в регионе новые, альтернативные стационарным учреждениям, формы социального обслуживания людей с инвалидностью", - сказали в министерстве, отметив, что 2 августа первые четыре из 12 участников пилотного проекта заселились в специально оборудованные квартиры в Якутске.

Как сообщила министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова, заселять участников будут поэтапно для благоприятной адаптации и с учетом эпидемиологической обстановки. "В течение августа поэтапно мы организуем заселение получателей социальных услуг, которые впоследствии будут проживать под непосредственным сопровождением работников социальной службы. Главная цель этого проекта - это, безусловно, помочь людям адаптироваться к самостоятельному проживанию", - добавила она.

Программа реализуется в рамках проектов социального воздействия, которым на территории России впервые дали старт благодаря госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

"Развитие стационарозамещающих технологий, на мой взгляд, является одним из приоритетных направлений в сфере развития в целом системы социального обслуживания для тех людей, которые сегодня нуждаются в постоянном постороннем уходе. И в этом году стартовал очень важный для нас проект: мы подписали соглашение при поддержке руководства республики с корпорацией ВЭБ.РФ и общественной организацией родителей детей с инвалидностью ГАООРДИ из Санкт-Петербурга о реализации проекта по внедрению и апробации технологии сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью", - добавила Волкова.

В Якутии в специализированных учреждениях проживает свыше 1,1 тыс. людей с ментальными заболеваниями.