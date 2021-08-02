Непривитые граждане должны будут сдавать тест на коронавирус для въезда на Украину

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украинское правительство на этой неделе ужесточит правила пересечения границы для граждан и иностранцев, которые еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, а также допускает введение дополнительных ограничений для этой категории лиц. Об этом сообщил в понедельник депутат фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины и глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

"На этой неделе начнут действовать новые правила пересечения границы. Чтобы минимизировать риски распространения мутации коронавируса, украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде в страну. Исключение - граждане Украины, которые сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, и жители других стран с "сертификатами", - написал он в Facebook. Для граждан, прибывших из РФ и Индии, если они находились в этих странах более семи дней и не привились одобренными ВОЗ вакцинами, обязательна самоизоляция.

Радуцкий сообщил, что "Украина впоследствии также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан". Он напомнил, что Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут только те школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. В настоящее время привита только половина педагогов от общего количества.

По мнению главы парламентского комитета, аналогичные ограничения необходимо ввести и в отношении сотрудников транспортных служб, предприятий общественного питания, коммерческих или коммунальных структур, работники которых непосредственно контактируют с населением. "Мы на Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться, - подчеркнул он. - Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники".

Украина начала вакцинацию одной из последних в Европе - 24 февраля. С этого времени в стране привиты 3 599 169 человек, их них две дозы получили 2 033 616 граждан. Для вакцинации на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 252 785 человек, в том числе 265 человек за последние сутки.