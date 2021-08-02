Житель Москвы, купивший через интернет храм под Тулой, передал его РПЦ

ТУЛА, 2 августа. /ТАСС/. Храм XIX века в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, который житель Москвы в 2020 году купил через интернет-торги, передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Белевской епархии в понедельник.

"Здание храма в честь великомученика Димитрия Солунского возвращено верующим. <...> Сейчас все юридические формальности соблюдены, храмовое здание окончательно передано приходу. Храм находится в удовлетворительном состоянии, но требует серьезных реставрационных и восстановительных работ", - говорится в сообщении на сайте епархии.

По данным пресс-службы, в здании не сохранился купол колокольни, внутри остались лишь фрагменты штукатурки с фресками. Для реставрации храма планируется привлечь частные пожертвования.

Как сообщалось, здание храма Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области площадью 166 кв. м в конце 2020 года выставили на продажу через одну из интернет-площадок из-за банкротства собственника строения. Его оценили в 450 тыс. рублей, в итоге храм за 186,3 тыс. рублей выкупил московский предприниматель Павел Осипов.

Храм Димитрия Солунского является памятником архитектуры регионального значения, до 1836 года он был деревянным, строительство каменного здания завершили в 1843 году, в 1894 году при храме открылась школа грамоты. Точных сведений о дате закрытия прихода в советский период нет. В 1990-е годы несколько раз менялись собственники здания, которые не предпринимали попыток восстановить храм.