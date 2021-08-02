Горнолыжные курорты Северного Кавказа выпустили единый сезонный ски-пасс

ТАСС, 2 августа. Горнолыжные курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) выпустили общий абонемент, по которому для гостей будет доступно катание без ограничений на протяжении всего сезона. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Мы поняли, что можем предложить нашим гостям новые возможности: разнообразное катание, много трасс, самый длинный горнолыжный сезон в России. И сделать это по-настоящему удобным. Единый ски-пасс позволит быть более гибким в выборе курорта под прогноз погоды, под настроение, под компанию. В Архызе большой выбор трасс, на Эльбрусе всегда есть снег, "Ведучи" подходит для расслабленных семейных выходных", - сказал генеральный директор КСК Хасан Тимижев, его цитирует пресс-служба.

Единый сезонный ски-пасс действует с начала до завершения горнолыжного сезона вне зависимости от курорта. Он включает и будние, и выходные дни, в том числе новогодние праздники. Приобрести абонемент можно на официальных сайтах курортов "Архыз" и "Эльбрус": ски-пасс на "Ведучи" покупатель автоматически получит в подарок.

В пресс-службе добавили, что в предстоящем зимнем сезоне на курорте "Архыз" будут открыты еще две канатные дороги с дополнительными трассами, а высшая точка курорта поднимется на хребет Абишира-Ахуба с высотой 3 155 м. Гостям "Эльбруса" доступны три очереди гондольной канатной дороги и 17 км трасс. Также согласовано строительство нескольких подъемников, которые выведут в новые зоны катания. В ближайшие годы на "Ведучи" планируется построить три канатные дороги на северном склоне хребта Данедук, от которых вниз пойдут почти 9 км трасс разной степени сложности.