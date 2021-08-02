{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Больницам разрешили использовать лекарства пациентов и благотворительных фондов

Ранее использование таких средств являлось основанием для отказа в оплате медпомощи по ОМС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ разрешил больницам использовать в лечении лекарства, приобретенные пациентами или благотворительными организациями. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в правила обязательного медицинского страхования вносятся изменения, допускающие использование для лечения пациентов препаратов, "предоставленных пациентом или иной организацией, действующие в интересах пациента".

Ранее использование при стационарном лечении лекарств, представленных пациентом или организацией, являлось основанием для отказа в оплате медицинской помощи по ОМС или ее уменьшения.

Теги
РоссияМедицина
Кристина Тимановская получила польскую визу
В ближайшие дни она прилетит в Варшаву
Кристина Тимановская получила польскую визу
Читать полностью