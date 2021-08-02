В Поволжье в начале августа ожидаются грозы, ураганы и небольшое похолодание

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жаркая погода, установившаяся в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в первых числах августа, сменится к середине рабочей недели небольшим похолоданием, в ряде регионов возможны грозы и ураганы, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Поволжье в начале и первой половине недели сохранится жаркая погода, это касается, в первую очередь, Среднего Поволжья, Предуралья, Саратовской, Самарской областей. В середине недели произойдет смена воздушных масс и температура воздуха понизится, она приблизится к климатической норме: в дневные часы будет около 25 градусов тепла, по ночам - в пределах 15-18 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться сильными грозами, порывистым ветром, местами дело может дойти до урагана", - сказал Синенков.

Жара до 40 градусов

По его словам, максимальная в ПФО температура воздуха ожидается в начале недели в Оренбурге - около 40 градусов. В Самаре во вторник воздух раскалится до 36-37 градусов, в Уфе 3 и 4 августа ожидается около 35 градусов жары, в Саратове - 35 градусов, в Пензе - 31-33 градуса, в Кирове и Ижевске в ближайшие сутки прогнозируется около 30-33 градусов. При этом в Кирове во вторник возможен кратковременный дождь, гроза.

В ночь на среду в большинстве регионов округа пройдет холодный фронт. В Кирове температура понизится до 22-23 градусов, в субботу и воскресенье здесь возможны небольшие кратковременные дожди. Прохладнее станет в соседнем Нижнем Новгороде: если в понедельник здесь около 30 градусов, то уже во вторник ожидается только 24-25 градусов тепла, также возможны небольшие дожди.

В Пензе в среду температура понизится до 22-23 градусов, в Казани, где еще во вторник будет 35-градусная жара, в среду и четверг температура воздуха опустится до 25 градусов, возможен кратковременный дождь. В Самаре в середине недели тоже станет чуть прохладнее - около 32 градусов, а в четверг, пятницу и в выходные, по данным "Фобоса", ожидается 25-28 градусов. Позднее всего прохлада придет в Предуралье. В Оренбурге температура воздуха немного понизится - до 30 градусов - только в четверг и пятницу. В Уфе в четверг 25-27 градусов.

Борьба с огнем

По-прежнему во многих регионах ПФО сохраняется напряженная обстановка в лесу из-за пожаров. Так, в Оренбургской области накануне возник крупный природный пожар в районе садоводческого товарищества "Урал", пришлось эвакуировать детей и одного сотрудника из лагеря "Чайка". В Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов объявлено штормовое предупреждение, в 42 районах из 43 введен режим ЧС из-за засухи от жары. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Мордовии.

В Ульяновской области из-за жары объявлен "желтый" уровень опасности, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения области трижды выезжали на тушение сухой травы. По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов региона установилась высокая пожароопасность, однако здесь природных пожаров за последние два дня не было.

В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс. По сообщению ЕДДС Ижевска, в период со 2 по 4 августа местами на территории республики также ожидается высокая пожароопасность лесов - четвертый класс. В Пермском крае, напротив, установилась прохладная погода и участились дожди, спасатели впервые за долгое время не зафиксировали ни одного лесного пожара за прошедшие выходные.