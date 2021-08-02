Минпросвещения поддержало идею об учете детей, нуждающихся в спецпитании

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ поддержало предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о ведении федерального учета детей, нуждающихся в специальном питании. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена в понедельник.

"В ответ на обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой Министерство просвещения России заявило о готовности ведения федерального статистического учета детей, обучающихся в образовательных учреждениях и по назначению врача нуждающихся в специальном питании, сведения о которых представлены родителями", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отсутствие единой системы учета нуждающихся в лечебно-профилактическом питании было выявлено в ходе мониторинга, инициированного детским омбудсменом с ноября 2019 года по март 2020 года. Всего было проверено 43 349 школьных и дошкольных организаций в 80 регионах. Итоги мониторинга показали, что, как правило, вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях либо решаются в индивидуальном порядке, либо не решаются вовсе, отметили в пресс-службе.

По словам Кузнецовой, такой учет детей, "необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом". Она напомнила, что обеспечить полноценный охват обучающихся горячим и здоровым питанием ранее поручил президент РФ Владимир Путин. "Но наши мониторинги выявляют проблемы - это и отсутствие диетсестер в учреждениях, и типовых меню, и специального оборудования для приготовления блюд, и многое другое. Только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба.

Детский омбудсмен отметила, что ситуация постепенно меняется. "Но чтобы четко определить круг предстоящих задач, нужно точно знать, сколько у нас таких детей обучается в образовательных организациях, поэтому я рада, что ведомство приняло такое решение", - подчеркнула она.