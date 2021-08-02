Губернатор Ростовской области допустил введение локдауна в отдельных городах и районах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введения локдауна в отдельных городах и районах региона.

"Не исключайте такого понятия как локдаун, если ситуация не будет улучшаться", - сказал глава региона в понедельник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Губернатор добавил, что в случае, если в тех или иных городах и районах местные власти не смогут остановить распространение коронавируса, регион рассмотрит возможность введения в них жестких ограничений.

По словам главного государственного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, максимальный темп прироста регистрируется в Донецке, Зверево, Обливском, Советском, Боковском, Ремонтненском, Дубовском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Волгодонском, Веселовском, Аксайском, Верхнедонском и Зимовниковском районах. "При этом вклад Ростова-на-Дону в общую заболеваемость продолжает увеличиваться", - добавил руководитель управления Роспотребнадзора.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 120 493, число выздоровевших выросло до 97 645, умерли 5 241 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.