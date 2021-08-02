Губернатор Нью-Йорка предложил пускать в бары и рестораны только вакцинированных

"Такой принцип уже действует на стадионах, в мюзик-холлах. Теперь я прошу частный бизнес, предлагаю им - барам, ресторанам - переходите к допуску только вакцинированных", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в США. При этом, согласно докладу ЦКПЗ о ситуации с коронавирусом в Провинстауне (штат Массачусетс), заразиться дельта-вариантом и стать его распространителями могут даже вакцинированные люди. На этом фоне ЦКПЗ уже рекомендовали вернуться к ношению масок в помещениях независимо от статуса вакцинации.

В Нью-Йорке на уровне штата возвращение к масочному режиму пока не произошло. Куомо на пресс-конференции призвал вновь использовать маски, однако не стал оформлять это требование каким-либо распоряжением, что делает его лишь рекомендацией. Однако отдельные учреждения, офисы и жилые комплексы в последние дни опубликовали обновленные правила, предписывающие всем находящимся на их территории, в том числе вакцинированным, носить маски.

В крупнейшем мегаполисе США еще в мае были сняты практически все ограничения, введенные из-за коронавируса. Власти города и штата не хотят возвращаться к ним, чтобы не нанести удар по начавшей восстанавливаться экономике города и не отпугнуть возвращающихся на Манхэттен туристов. Большинство бродвейских мюзик-холлов рассчитывало возобновить работу в сентябре, на это же время планировали возвращение сотрудников в офисы часть компаний. В начале месяца в городе планируются мероприятия к 20-й годовщине теракта 11 сентября 2001 года. Во второй половине сентября в Нью-Йорке должна пройти неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как предполагается, часть делегаций примут в ней участие в очном формате.